"Via l'amante di Putin dalla Svizzera", raccolte oltre 55mila firme per espellere Alina Kabaeva

E' il titolo della petizione , in tedesco, comparsa su change.org, che di minuto in minuto sta raccogliendo sempre più firme: sono arrivate a 55mila in poche ore e continuano ad aumentare . A presentarla sono cittadini provenienti da Russia, Ucraina e Bielorussia, che chiedono di espellere la donna , presunta amante del presidente russo, che pare si nasconda in una villa di lusso di una segreta località elvetica.

Alina Kabaeva è nata 38 anni fa a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Ex ginnasta con medaglie olimpiche, ex modella e ora politica, è una delle donne russe più influenti e da tempo è ritenuta l’amante del presidente russo, con il quale avrebbe avuto, secondo alcuni, due figlie gemelle, nate vicino a Lugano e ora di sette anni. Per altri però i figli sarebbero quattro, tutti con passaporto svizzero. Né il presidente russo né Kabaeva hanno mai confermato la relazione, anche se molti restano convinti che i due si siano sposati con una cerimonia ortodossa privata.

Ora la donna è stata presa di mira dagli attivisti che chiedono alla Svizzera di espellere lei e i suoi figli: "Nonostante la guerra in corso - si legge nel testo - la Svizzera continua a ospitare un complice del regime di Putin. Ricordiamo che non è solo una semplice donna inquinata dal legame con il dittatore russo, ma è anche una criminale contro l'umanità".

La donna si vede raramente in pubblico, ma è stata ripresa in un video mentre ballava a Mosca a dicembre quando era già palese la preoccupazione che Putin potesse invadere l'Ucraina. L'Occidente finora non ha sanzionato Kabaeva, anche se oltre ad essere la presunta partner segreta di Putin, è anche presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, un importante colosso televisivo e quotidiano legato al Cremlino, con uno stipendio di quasi 8 milioni di sterline l'anno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: