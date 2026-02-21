Vertice Francia-Italia, rinviato l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron
La nuova data sarà dopo il G7 di Evian previsto a fine giugno, come confermato da una fonte diplomatica francese
© Ansa
L'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sarà rinviato. Il vertice franco-italiano, inizialmente previsto per inizio aprile, slitta a dopo il G7 di Evian in programma a metà giugno. A confermarlo all'agenzia di stampa francese Afp è una fonte diplomatica transalpina, secondo la quale la richiesta di rinvio era stata presentata a Macron da Meloni a margine del summit dell'Unione Europea in Belgio il 12 febbraio. Il premier italiano ha proposto che questo incontro ad alto livello che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa, si tenga dopo il G7 del 15-17 giugno in Francia, sulle rive del Lago di Ginevra.
"Ci adatteremo alle richieste italiane"
Sempre la fonte vicina al capo dell'Eliseo ha dichiarato: "Naturalmente, ci adatteremo alle richieste italiane, data la forte volontà del presidente di promuovere un ambizioso rapporto franco-italiano, come testimonia il Trattato del Quirinale, da lui avviato nel 2017 e concluso con Mario Draghi con il sostegno del presidente Mattarella". Non solo, un'altra fonte vicina ai preparativi ha indicato che questo rinvio era in fase di valutazione da diverse settimane ed era di comune accordo. Secondo questa fonte, sono in corso discussioni per fissare una nuova data, possibilmente all'interno di una finestra temporale tra il vertice del G7 e il 14 luglio. Questo annuncio arriva in un contesto di tensioni tra i leader dei due Paesi, ricorda la Agence France-Presse. Un esempio è lo scontro avvenuto in merito alla morte dell'attivista di estrema destra francese Quentin Deranque, che ha portato Emmanuel Macron a chiedere a Giorgia Meloni di smettere di "commentare ciò che accade in altri Paesi", dichiarazioni accolte con "stupore" da Palazzo Chigi. Questo episodio, insieme alla vistosa assenza di Emmanuel Macron dalle attuali Olimpiadi invernali in Italia, illustra anche le divisioni più profonde tra i due leader.