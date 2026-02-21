Vertice Francia-Italia, rinviato l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron

Sempre la fonte vicina al capo dell'Eliseo ha dichiarato: "Naturalmente, ci adatteremo alle richieste italiane, data la forte volontà del presidente di promuovere un ambizioso rapporto franco-italiano, come testimonia il Trattato del Quirinale, da lui avviato nel 2017 e concluso con Mario Draghi con il sostegno del presidente Mattarella". Non solo, un'altra fonte vicina ai preparativi ha indicato che questo rinvio era in fase di valutazione da diverse settimane ed era di comune accordo. Secondo questa fonte, sono in corso discussioni per fissare una nuova data, possibilmente all'interno di una finestra temporale tra il vertice del G7 e il 14 luglio. Questo annuncio arriva in un contesto di tensioni tra i leader dei due Paesi, ricorda la Agence France-Presse. Un esempio è lo scontro avvenuto in merito alla morte dell'attivista di estrema destra francese Quentin Deranque, che ha portato Emmanuel Macron a chiedere a Giorgia Meloni di smettere di "commentare ciò che accade in altri Paesi", dichiarazioni accolte con "stupore" da Palazzo Chigi. Questo episodio, insieme alla vistosa assenza di Emmanuel Macron dalle attuali Olimpiadi invernali in Italia, illustra anche le divisioni più profonde tra i due leader.