Lione, marcia per il militante ucciso: Macron invita tutti alla calma
Il giovane dell'estrema destra radicale pestato a morte la settimana scorsa da sostenitori della sponda opposta
© Ansa
Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invitato "tutti alla calma" prima della marcia di sabato pomeriggio in omaggio al giovane militante dell'estrema destra radicale Quentin Deranque, pestato a morte a Lione la settimana scorsa da militanti della sponda opposta, l'estrema sinistra. Lo stesso Macron, parlando in apertura della sua visita al Salone dell'Agricoltura di Parigi, ha annunciato una riunione la settimana prossima con il governo sui "gruppi d'azione violenta".
"È un momento di raccoglimento e di rispetto per il nostro giovane connazionale che è stato ucciso", ha detto il presidente francese, precisando che la riunione della settimana prossima "deve fare un punto completo sui gruppi di azione violenta che imperversano e hanno legami con i partiti politici, quali che siano". "Nella repubblica - ha insistito Macron - nessuna violenza è legittima. Ci sono soltanto le forze repubblicane che possono agire poiché esse proteggono un ordine repubblicano. Non c'è posto per le milizie, da qualsiasi parte esse arrivino".