Francia, tensioni dopo la morte di Quentin Deranque

C'è un clima di forte tensione in Francia dopo la morte del 23enne, Quentin Deranque, a Lione. Lo studente e militante di estrema destra è stato pestato da un gruppo di estremisti di sinistra il 12 febbraio scorso. Deranque stava scortando il collettivo femminile nazionalista némésis, che protestava contro la conferenza dell'eurodeputata della sinistra radicale Rima Hassan alla facoltà di scienze politiche. Dopo alcuni scontri con gli antifascisti, l'aggressione che lo ha lasciato a terra in fin di vita. Nelle indagini per omicidio volontario sono state fermate undici persone.