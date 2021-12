Vertice Francia-Germania, Macron: "Con Scholz convergenza di vedute"

Scholz: "Con Macron abbiamo parlato di come rafforzare l'Ue" "Con Macron abbiamo avuto una conversazione amichevole, abbiamo discusso di come rafforzare l'Ue e la sovranità europea", ha detto ancora il neo-cancelliere tedesco. "E' importante che Francia e Germania lavorino insieme nella stessa direzione", ha sottolineato.

Macron: "Ucraina? Evitare tensioni non necessarie" In merito alla crescente tensione in Ucraina, il presidente Macron ha sottolineato come "il primo obiettivo sia quello di evitare tensioni non necessarie, l'Ue e gli Usa non vogliono vedere un'escalation nella regione".

