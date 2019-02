Venezuela, Ue: giovedì riunione del Gruppo di contatto a Montevideo | Tajani: "Veto italiano blocca democrazia"

Il 31 gennaio l'Unione europea ha deciso di procedere, insieme ad alcuni Paesi dell'America latina, con l'istituzione di un Gruppo di contatto internazionale sul Venezuela.



L'obiettivo del Gruppo - L'obiettivo è quello di contribuire a creare le condizioni per l'emergere di un processo politico e pacifico, consentendo ai venezuelani di determinare il proprio futuro, attraverso lo svolgimento di elezioni libere, trasparenti e credibili, in linea con la Costituzione del Paese.



Tajani: "Il veto dell'Italia blocca l'Europa su scelta democratica" - "Il veto italiano blocca l'Europa dal fare una scelta in favore della democrazia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani al Tg5, parlando della crisi in Venezuela. "Il Parlamento europeo si è schierato dalla parte degli italiani che vivono lì, che ce lo chiedono - ha aggiunto -. Cosa che il governo italiano invece non ha fatto schierandosi dalla parte di un efferato dittatore, vetero comunista che affama il popolo".



Trump: "Uso della forza? E' un'opzione" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un'intervista alla Cbs, è tornato a indicare come "opzione possibile" l'uso della forza in Venezuela senza però specificare i motivi che lo spingerebbero a un'azione militare. Il numero uno della Casa Bianca ha inoltre rivelato che Nicolas Maduro ha chiesto un incontro con lui nei mesi scorsi, ma di aver declinato l'invito "viste le cose terribili che stavano accadendo in Venezuela. Era il Paese più ricco in quell'area del mondo, e ora guardate alla povertà".



La Francia: "L'ultimatum scade stasera, Maduro convochi elezioni" - La Francia avverte il presidente venezuelano Nicolas Maduro che l'ultimatum per indire nuove elezioni presidenziali scade a mezzanotte e che Parigi si sta preparando a riconoscere il suo avversario, Juan Guaido. "L'ultimatum finisce stasera", ha detto ai media francesi Natalie Loiseau, ministro per gli Affari europei, "se tra oggi e questa sera il signor Maduro non si impegnerà a organizzare le elezioni presidenziali, considereremo Guaidò legittimato a organizzarle al suo posto", "e lo considereremo come presidente ad interim fino alle elezioni".