Caos Venezuela, Trump: "Sul tavolo anche l'opzione militare"

C'è anche l'opzione dell'impegno militare degli Usa in Venezuela "in caso di necessità". Lo ha ammesso il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i cronisti, che gli chiedevano se intendesse mettere in campo anche questa opzione nella crisi del Paese sudamericano. "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è un'opzione. Non tolgo dal tavolo nessuna possibilità".