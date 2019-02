Venezuela, Guaidò: "Maduro ha perso il controllo, uccisi 70 giovani"

Secondo l'autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, "Maduro ha perso il controllo del Paese e la popolazione sta soffrendo". In una intervista al Tg2 Guaidò ha spiegato che "ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni addirittura bambini".

Che nel Paese la situazione stia degenerando sembra essere testimoniato anche da un'intervista del presidente americano, Donald Trump, al New York Times. Trump ha spiegato di avere "accesso a cose... che sono veramente terribili: in Venezuela stanno accadendo cose terribili". E ha sottolineato che la sua amministrazione "non sta facendo nulla in termini di opzioni militari in Venezuela, ma posso dire chiaramente che non lo escludo".