Venezuela, tensione al confine con la Colombia: scontri polizia-manifestanti

"La Farnesina segue con inquietudine i recenti episodi tragicamente conflittuali avvenuti alla frontiera tra Venezuela e Brasile e reitera la sua ferma e netta condanna di simili episodi, così come di ogni forma di violenza". E' quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri. Come più volte ribadito Enzo Moavero, "l'immediato ingresso degli aiuti umanitari a favore della popolazione venezuelana è assolutamente prioritario e urgente per fare fronte alla gravissima emergenza che affligge e colpisce così tante persone".