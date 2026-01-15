Venezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin, ora presso l'ambasciata italiana"

La carriera di Gasperin si è interrotta bruscamente il 9 agosto 2025, quando è stato arrestato dalle autorità venezuelane. Secondo le scarne informazioni trapelate, il fermo sarebbe arrivato dopo una perquisizione nella sede principale della società a Maturin, capitale dello stato di Monagas, dove sarebbero stati rinvenuti materiali esplosivi.



Le autorità di Caracas hanno sostenuto che quel materiale non servisse più per le attività di esplorazione petrolifera, ma avesse ben altri scopi. L'arresto di Gasperin si è inserito in una serie di blitz simili condotti in altre aziende del settore, con il governo venezuelano che ha annunciato di aver smantellato un vasto complotto dell'opposizione.



La difesa della famiglia e il sostegno delle istituzioni Una tesi, quella del coinvolgimento in attività sovversive, che non ha mai convinto né le autorità italiane né la famiglia dell'imprenditore. La figlia Claudia, nei mesi di detenzione del padre, ha sempre difeso strenuamente la sua innocenza: "Mio padre non è un terrorista, non è un cospiratore, non è un traditore del Venezuela", ha dichiarato, descrivendo il genitore come "un uomo onesto, innocente, privato della libertà e del lavoro di una vita". Anche il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha seguito con apprensione la vicenda, dichiarando che "il momento è delicato e stiamo tutti sperando che la soluzione arrivi nel più breve tempo possibile". La liberazione annunciata da Tajani rappresenta ora un primo, importante passo verso la risoluzione della vicenda, anche se permane ancora cautela sugli sviluppi futuri e sulle modalità del rientro in Italia dell'imprenditore piemontese.