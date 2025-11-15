"Sono in completo isolamento da 15 mesi. Il regime ha inventato ridicole accuse di terrorismo contro di me. Se mi trovano, mi faranno sparire - questo è il caso migliore. Come migliaia di altri venezuelani, sono costretto a nascondermi. Più di 900 prigionieri politici sono rinchiusi nelle carceri e altre migliaia sono stati costretti a fuggire negli ultimi mesi", ha spiegato di recente in un'intervista al quotidiano Israel Hayom.