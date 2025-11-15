Le parole di Maria Corina Machado si inseriscono in un contesto di forti pressioni militari sul governo chavista provenienti dagli Stati Uniti
La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel della Pace, Maria Corina Machado, ha rivolto un appello agli uomini che "obbediscono agli ordini infami" del presidente Nicolas Maduro a deporre le armi e a disobbedire al governo. "Il momento decisivo è imminente", ha detto Machado in un messaggio sui social.
"Deponete le armi, non attaccate il vostro popolo, prendete oggi la decisione di schierarvi dalla parte della libertà del Venezuela quando arriverà il momento", ha aggiunto Machado. L'appello si inserisce in un contesto di forti pressioni militari sul governo chavista provenienti dagli Stati Uniti, che hanno schierato un'intera flotta nel Mar dei Caraibi di fronte alle coste del Venezuela.
L'iniziativa di Washington, inizialmente annunciata per contrastare il traffico di droga, appare sempre più diretta contro il regime di Nicolas Maduro e lo stesso Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe arrivare presto una decisione sull'opportunità o meno di intraprendere un'azione militare contro il Venezuela.
"Sono in completo isolamento da 15 mesi. Il regime ha inventato ridicole accuse di terrorismo contro di me. Se mi trovano, mi faranno sparire - questo è il caso migliore. Come migliaia di altri venezuelani, sono costretto a nascondermi. Più di 900 prigionieri politici sono rinchiusi nelle carceri e altre migliaia sono stati costretti a fuggire negli ultimi mesi", ha spiegato di recente in un'intervista al quotidiano Israel Hayom.
"Grazie alla tecnologia, anche dall'isolamento, comunico quotidianamente con migliaia di venezuelani in tutto il mondo. Non sono sola. Lavoro giorno e notte. Sono certa che un giorno potrò tornare a camminare per le strade del mio Paese e abbracciare i miei figli e milioni di figli e figlie del Venezuela", ha affermato l'esponente politica descrivendo la situazione nel suo Paese.