Venezuela, il Tribunale supremo impone a Juan Guaidò il divieto di espatrio

Secondo le accuse di Saab, Guaidó è alla guida delle proteste che "hanno comportato gravi danni per le famiglie venezuelane". Moreno, in una dichiarazione letta alla tv pubblica, ha detto che le misure restrittive si manterranno finché durerà l'inchiesta.



La rabbia degli Usa: "Non toccate Guaidò" - Dopo la decisione del Tribunale supremo venezuelano, l'America ha minacciato ritorsioni per chiunque tenti di colpire Juan Guaidò. Il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha infatti ribadito che ci saranno "conseguenze serie" per chiunque tenti di colpire il neo presidente, riconosciuto dagli Stati Uniti.