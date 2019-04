Venezuela, Guaidò: "Non mi hanno revocato immunità, hanno paura"

Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale (An) autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela ha assicurato che "l'illegittima Assemblea nazionale costituente (Anc) non ha avuto coraggio di specificare la parola 'revoca' (della sua immunità) nel decreto approvato". Guaidó ha sostenuto che "continuano a sbagliarsi quando chiedono il plotone di esecuzione, se poi non hanno nemmeno il coraggio a mettere (la parola) 'revoca' nel decreto".