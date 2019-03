Venezuela, Guaidó: possibile cooperazione militare straniera

Juan Guaidó, leader della opposizione venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim ha dichiarato che, per mettere fine alla "usurpazione", "potremmo far ricorso all'articolo 187 della Costituzione" che contempla l'invito di missioni militari straniere in Venezuela. Intanto la capitale Caracas è di nuovo al buio per l'ennesimo blackout. La polizia ha lanciato i lacrimogeni contro la popolazione scesa in piazza per manifestare contro Maduro.