Venezuela, il 6 aprile mobilitazione nazionale per Maduro

Il vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela, Diosdado Cabello, ha annunciato per il 6 aprile una mobilitazione in tutto il Paese "in difesa della sovranità e contro l'imperialismo", in appoggio alle azioni del presidente Nicolas Maduro per il ristabilimento del servizio elettrico. La mobilitazione coincide con quella promossa per lo stesso giorno da Juan Guaidó, leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente.