Venezuela, Francia-Germania-Spagna: "Elezioni" | Russia: "Tentato golpe Usa"

A presentare l'ultimatum a Caracas sono stati il presidente francese Emmanuel Macron, il premier spagnolo Pedro Sanchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel: "Il popolo venezuelano deve poter decidere liberamente il proprio futuro".



La Russia all'Onu: "Tentato golpe degli Usa" - Ma alla riunione del Consiglio di sicurezza Onu la Russia ha accusato gli Usa di un tentativo di golpe nel Paese sudamericano ai danni del presidente Nicolas Maduro.



La risposta di Guaidò all'ultimatum: "Grazie per l'impegno" - Il presidente del Parlamento venezuelano autoproclamatosi presidente ha ringraziato i leader dei tre Paesi europei per il loro "impegno nei confronti del popolo venezuelano nella lotta per una nazione libera e democratica". L'Unione europea "ha ancora compiuto progressi per il pieno riconoscimento e il sostegno della nostra lotta legittima e costituzionale", ha proseguito.



Già venerdì era stato annunciato che l'Ue stava preparando una "dichiarazione comune" con la richiesta a Caracas di convocare rapidamente nuove elezioni. In caso di risposta contraria, aveva avvertito Bruxelles, "diversi Paesi europei saranno pronti a riconoscere l'oppositore Juan Guaidò come presidente ad interim".



Italia neutrale "per l'incolumità dei connazionali" - La posizione dell'Italia è stata espressa da uglielmo Picchi, sottosegretario leghista agli Affari Esteri con delega al Sud America: "Non possiamo permetterci di prendere una posizione netta in questo momento. Gli equilibri politici a Caracas non sono ancora definiti e ogni nostra decisione potrebbe compromettere l'incolumita' dei nostri connazionali". Come Matteo Salvini, "anche io ho condiviso le dichiarazioni di Trump e di Bolsonaro contro Maduro. Non possiamo nascondere la storica posizione della Lega nei confronti dei governi chavisti", ha aggiunto.



Pompeo all'Onu: "Crisi umanitaria, agire ora" - Al Consiglio ci sicurezza delle Nazioni Unite il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha detto che "l'esperimento socialista in Venezuela è fallito e la gente è alla fame. La crisi umanitaria nel Paese necessita di un'azione ora, oggi, per porre fine a un incubo". E ha aggiunto: "Gli Stati Uniti sono con il popolo venezuelano e chiedono che in Venezuela si svolgano libere elezioni il prima possibile".