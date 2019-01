Venezuela, verso ultimatum Ue: nuove elezioni o riconosceremo Guaidò

L'Ue sta preparando una "dichiarazione comune" in cui chiede a Nicolas Maduro di convocare rapidamente nuove elezioni in Venezuela. In caso di risposta contraria, avverte Bruxelles, diversi Paesi europei sono pronti a riconoscere l'oppositore Juan Guaidò come "presidente ad interim". Lo rendono noto fonti diplomatiche dell'Unione. "Vogliamo che le elezioni siano convocate immediatamente: parliamo di giorni e non di settimane", aggiungono.