Venezuela, confermato il ritiro definitivo dalla Cpi: "Riflette parzialità geografica"

Plasencia ha annunciato il ritiro definitivo dalla Cpi con queste parole: "Su istruzione della presidente ad interim, Delcy Rodriguez, il Venezuela ha comunicato al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, la sua decisione ferma e irrevocabile di denunciare lo Statuto di Roma e avviare il suo ritiro definitivo dalla Cpi, in conformità con l'articolo 127. Il Venezuela ritiene che le azioni della Corte riflettano una palese parzialità geografica, che ha concentrato in modo sproporzionato il suo lavoro sui paesi africani e latinoamericani, a scapito del Sud del mondo. Questo schema rivela un sistema di giustizia internazionale che, lungi dall'essere applicato equamente, è stato strumentalizzato per acuire le disuguaglianze tra i popoli e ignorare il loro diritto all'autodeterminazione e alla sovranità".