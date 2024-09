Venezuela, 31 ex presidenti denunciano "terrorismo" di Stato

Un gruppo di 31 ex presidenti di Paesi dell'America latina ha denunciato il governo venezuelano al Tribunale penale internazionale dell'Aia per aver creato quella che definiscono "una repubblica militare repressiva che pratica terrorismo" di Stato. In particolare, i leader conservatori appartenenti all'organizzazione Idea denunciano "la responsabilità delle forze armate" nell'esecuzione dei crimini contro l'umanità portate avanti "sotto il diretto comando di Nicolás Maduro". Nella lettera inviata all'Aia i politici stigmatizzano anche "l'ordine di arresto contro il leader dell'opposizione ed ex candidato alle elezioni, Edmundo González Urrutia".