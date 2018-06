18 giugno 2018 16:52 Vaticano, la gendarmeria ha già in dotazione i taser Ha preceduto il ministro degli Interni che ha detto di voler avviare la sperimentazione con la pistola elettrica per le forze dellʼordine italiane

Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha annunciato che intende dare il via alla sperimentazione dei taser per le forze dell’ordine, già nelle prossime settimane. Lo stato del Vaticano l’ha preceduto. La pistola elettrica è in dotazione a diversi agenti della gendarmeria già da alcuni giorni. In tutto sono 107 i Paesi del mondo nei quali viene utilizzata quest’arma, al posto delle classiche da fuoco. La convinzione è che sia uno strumento meno offensivo. In realtà ci sono state delle vittime.

Il taser in VaticanoLa pistola elettrica serve a immobilizzare la persona, con una scarica ad alto voltaggio. In questo modo, chi è colpito resta inoffensivo per qualche secondo e gli agenti possono intervenire ed eventualmente procedere all’arresto. L’obiettivo è ridurre i rischi per l’incolumità di fermati e agenti. Il ministro Salvini aveva annunciato di volerlo dare in dotazione a polizia e carabinieri, proprio dopo che a Genova un ventenne sudamericano era morto perché un agente gli aveva sparato durante un Tso. Ma in Vaticano si sono già adeguati: da qualche giorno sono diversi gli agenti della gendarmeria dotati di pistola elettrica.