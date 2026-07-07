Nella giornata di martedì 7 luglio, il cardinale Lopez Romero ha deciso di autosospendersi dal suo ruolo di arcivescovo con un comunicato: "Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra Chiesa di Rabat si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare", si legge. Il porporato spagnolo ha assicurato la sua collaborazione con gli inquirenti vaticani e ha aggiunto: "Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. Questo evento è fonte di turbamento per tutti noi". Si è poi detto "pienamente consapevole delle difficoltà che sta causando e dei legittimi interrogativi che può sollevare in tutti".