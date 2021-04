Vaccini, media: Ema valuta se violate norme etiche per lo Sputnik V

Afp

Secondo quanto riporta il "Financial Times", l'Agenzia europea per i medicinali la prossima settimana avvierà un'indagine per verificare se durante la sperimentazione clinica del vaccino russo Sputnik V siano state violate le norme etiche e scientifiche concordate a livello internazionale. In particolare si valuterà il rispetto del cosiddetto standard di "buona pratica clinica" per la sicurezza dei partecipanti alla sperimentazione.