Usa 2020, Joe Biden accetta la nomination dem: "Sarò il presidente di tutti"

Dopo l'accettazione della nomination Joe Biden, accompagnato dalla moglie Jill, si è concesso un "bagno di folla" all'esterno del convention center di Wilmington dove sono stati accolti da una piccola folla che in modalità drive-in ha seguito la convention sui maxi schermi. Ricevuti da applausi e bandiere americane: Joe e Jill si sono intrattenuti sul palco per assistere ai fuochi di artificio e sono stati poi raggiunti da Kamala Harris e il marito.

"Supereremo questa stagione di tenebre" "Il primo passo che farò se eletto alla Casa Bianca sarà affrontare la pandemia. Trump non ha un piano ma aspetta un miracolo che non arriverà, io invece ho un piano", ha quindi detto Biden nel suo discorso di accettazione. "Possiamo superare e supereremo questa stagione di tenebre. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, incolpa gli altri, divide e semina odio".

"Non dovrò fare tutto da solo perché avrò una grande vicepresidente al mio fianco, Kamala Harris, una voce potente per questa nazione. La sua storia è la storia americana, conosce tutti gli ostacoli messi sulla strada di molti ma lei ha superato tutti quelli che ha incontrato".