Usa 2020, Barack Obama alla convention dem: "Per Trump la presidenza è come un reality show"

Dopo Michelle , è il giorno di Barack Obama alla convention dem . Nel suo atteso discorso, anticipato dalla Cnn, va subito all'attacco di Donald Trump che "non ha mostrato alcun interesse nel mettersi al lavoro, nel trovare un terreno comune, nell'usare il potere del suo ufficio per aiutare qualcuno, tranne se stesso e i suoi amici". Per Obama il tycoon usa la Casa Bianca come "un reality show che può usare per avere l'attenzione che desidera".

"Trump non ha mai preso sul serio la sua carica" "Speravo che Trump potesse mostrare qualche interesse nel prendere sul serio la carica, che potesse arrivare a sentire il perso dell'ufficio e scoprire qualche riverenza per la democrazia affidata alle sue cure ma non lo ha mai fatto", ha osservato l'ex presidente.

"Votate è in gioco la democrazia" Per Obama c'è un serio rischio democratico con il voto di novembre. "Quello che è in gioco ora è la nostra democrazia", ha spiegato alla terza serata della convention dem al Museum of the American Revolution di Philadelphia, lanciando un appello affinché tutti votino e abbraccino poi le proprie responsabilità perché "la democrazia non ha mai inteso essere transattiva, uno scambio del tipo 'tu mi voti e io faccio tutto meglio'".

"Biden ha carattere ed esperienza giuste" Poi l'endorsement alla candidatura di Joe Biden. "In oltre otto anni, Joe era l'ultimo nella stanza ogni volta che affrontavo una grande decisione. Mi ha reso un presidente migliore. Ha il carattere e l'esperienza per renderci un Paese migliore", ha quindi dichiarato l'ex inquilino della Casa Bianca, definendo Biden un "fratello", un uomo con "resilienza" ed "empatia". E' il quinto discorso per Obama a una convention democratica. La sua prima apparizione risale al 2004, quando ha tenuto il discorso di apertura a Boston, durante la sua candidatura al Senato degli Stati Uniti.