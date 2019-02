Usa, vinti 1,5 miliardi di dollari alla lotteria ma ancora non vengono ritirati

In South Carolina è caccia a un fortunato miliardario . Si tratta del vincitore del premio della lotteria più alto di tutti i tempi, che ancora non si è fatto vivo per ritirare il suo jackpot da 1,53 miliardi di dollari . Il biglietto fortunato, venduto a Simpsonville , è stato estratto a ottobre ma il suo proprietario è ancora sconosciuto. Le regole della South Carolina però sono chiare: se il premio non verrà ritirato entro 180 giorni , il premio sarà distribuito in tutti gli stati che hanno partecipato alla lotteria. Per il vincitore c'è tempo, quindi, solo fino al 21 aprile.

Il misterioso miliardario, che ha vinto con soli 2 dollari, potrebbe aver perso il biglietto, oppure essere lontano dalla South Carolina, ma in tanti a Simpsonville sperano che possa riscuotere in tempo il suo premio. Infatti la cittadina americana conta di poter mettere in cassa i 61 milioni di dollari di tasse che il vincitore dovrebbe versare una volta incassato il jackpot. Anche il proprietario del negozio di alimentari Kc Mart che ha venduto il biglietto spera che il vincitore si faccia vivo il prima possibile: quando il premio verrà ritirato, riceverà 50mila dollari che ha già detto di voler dividere con i suoi dipendenti.



Se i soldi non verranno reclamati, invece, il jackpot verrà distribuito in tutti i 44 stati che hanno partecipato alla lotteria, quindi, in questo caso al South Carlina spetterebbero solo 11 milioni di dollari. L’attesa sta innervosendo l’amministrazione locale che conta quindi sui soldi del misterioso vincitore per colmare il deficit del bilancio 2019.