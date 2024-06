Usa, veterano del Vietnam fa coming out nel necrologio: "Sono sempre stato gay"

Infine Ryan spiega perché ha deciso di fare coming out solo post mortem. "Mi dispiace non aver avuto il coraggio di dire prima che sono gay. Avevo paura di essere ostracizzato - conclude - dalla mia famiglia, dagli amici e dai colleghi. Vedendo come le persone come me erano trattate, non sono riuscito a dirlo. Ora che il mio segreto è noto, potrò riposare in pace". Il messaggio del veterano è stato ripreso dal New York Times e è diventato virale. Alla testata americana i nipoti di Edward hanno rivelato di aver sempre saputo che il loro zio era gay ma hanno sempre taciuto: "Era una persona riservata. Alla fine non abbiamo mai abbattuto quel muro. Ma sapevamo, sapevamo e non abbiamo mai detto niente".