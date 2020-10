Usa-Vaticano, Papa Francesco non riceverà Mike Pompeo

In visita ufficiale in Italia, il segretario di Stato americano Mike Pompeo, che mercoledì ha visto Conte, non sarà ricevuto da Papa Francesco ma dal cardinal Parolin. Nel corso di un simposio, tenutosi a Roma, Pompeo ha attaccato il Vaticano per l'accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi. "Trump non strumentalizzi il Papa per la sua campagna elettorale", è stata la reazione di monsignor Gallagher.