Mike Pompeo in visita a Roma: "Ho chiesto a Conte di fare attenzione al 5G"

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita a Roma, ha incontrato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. "Nella mia discussione con il premier gli ho chiesto di fare attenzione alla privacy dei suoi cittadini" per quanto riguarda la creazione della rete 5G, ha spiegato. In conferenza stampa alla Farnesina, Pompeo ha poi voluto avvertire il governo italiano sul Partito comunista cinese: "Loro investono ma non sono qui per fare partenariati sinceri".