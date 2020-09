Digitale, 5G e fibra ottica: a che punto siamo in Italia e in Ue? | Guarda la quinta puntata di "Giovane Europa in Emergenza"

La quinta puntata di "Giovane Europa in Emergenza" , la rubrica di Tgcom24 realizzata in collaborazione con il Parlamento europeo , è dedicata al digitale e alle nuove frontiere del mondo delle telecomunicazioni. L'emergenza sanitaria ha ampiamente dimostrato che per continuare a lavorare, imparare e comunicare abbiamo bisogno di essere sempre connessi e per farlo serve un Paese tecnologico. A che punto siamo in Italia e in Ue con digitale, 5G e fibra ottica? Ne abbiamo parlato con due ospiti: Paolo Borchia , europarlamentare della Lega, e Patrizia Toia , europarlamentare del Partito democratico.

Il 5G - Il 5G, attualmente in fase di sperimentazione in alcune città, è la tecnologia di rete mobile che si prepara a superare l’attuale 4G. Una quinta generazione in grado di connettere ad altissima velocità milioni di smartphone e tablet per chilometro quadrato e che sarà utilizzato da tutti gli oggetti intorno a noi. Il 5G rappresenta un passo concreto verso la leadership tecnologica europea. Un quinto del Recovery Fund è, non a caso, destinato a progetti digitali.

A proposito di questo, quanto è importante per l’Unione europea avere un’autonomia digitale nei confronti di Cina e Stati Uniti? “Il tema della sovranità tecnologica europea in tema digitale è importantissimo - sottolinea Borchia -. Ed è anche un’esigenza ormai non più rimandabile”.

Eppure in Europa siamo in ritardo per quanto riguarda l’avvento della tecnologia 5G. “Sì, questi ritardi sono legati a diversi fattori. Innanzitutto, tanti amministratori locali si sono dimostrati perplessi nel proseguire la sperimentazione per timori legati all’aspetto sanitario, alle conseguenze sulla salute. E ancheil fatto di dipendere da tecnologie che arrivano dagli Stati Uniti piuttosto che dalla Cina”, spiega Borchia.

Rete unica di telecomunicazioni in fibra ottica in Italia - Una rete unica nazionale in fibra ottica. Tim e Cassa depositi e prestiti si sono impegnati entro la fine del 2021 a creare una società per portare la banda ultra larga in tutta l’Italia, comprese le zone più marginali. L’obiettivo è colmare il digital divide, portando una connessione internet veloce anche nelle zone a fallimento di mercato. La strategia per correggere le disuguaglianze in questo senso è parte del piano lanciato nel 2015 dal governo italiano e conforme agli obiettivi dell’agenda digitale europea.

“Riuscire a ridurre le diseguaglianze sarebbe un aspetto positivo sia dal punto di vista economico che sociale”, conclude borchia.

Su quali strutture e incentivi europei può contare l’Italia per non essere fanalino di coda in campo digitale? “Possiamo fare molto e stiamo cercando di farlo - spiega Toia -. Nel nostro Paese l’accesso alla banda larga è molto segmentato. E’ una cartina a macchia di leopardo. In alcune aree - appunto quelle a fallimento di mercato - non è conveniente per l’operatore, in altre ci sono ritardi nella diffusione. La prima cosa da fare è un’infrastrutturazione, Il piano del governo mira proprio a questo. A livello europeo, i fondi ci sono. Quelli del Recovery, che vede il capitolo digitalizzazione in tutti i settori, e il programma Digital Europe”.