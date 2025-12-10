Usa valutano obbligo controllo profili social per turisti stranieri

La misura allo studio dovrebbe applicarsi ai turisti che possono visitare gli States per 90 giorni nell'ambito dell'Esta
Gli Stati Uniti potrebbero richiedere ai turisti di decine di Paesi la loro cronologia degli ultimi cinque anni sui social media come condizione per entrare negli Usa. Lo riporta il Washington Post. La misura allo studio dovrebbe applicarsi ai turisti che possono visitare gli States per 90 giorni nell'ambito dell'Esta (Electronic System for Travel Authorization). La proposta, se approvata, potrebbe causare problemi il prossimo anno, quando negli Stati Uniti sono attesi i mondiali di calcio. L'iniziative rientra nella stretta all'immigrazione avviata da Donald Trump da quando è rientrato alla Casa Bianca.