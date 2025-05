Cina: "Irragionevole revoca Usa a visti per i nostri studenti"

La stretta della Casa Bianca all'accesso di studenti stranieri agli atenei americani parte dall'attacco, diretto, da parte di Donald Trump contro la prestigiosa università di Harvard, accusata di antisemitismo dopo mesi di mobilitazioni per denunciare la tragedia in corso a Gaza. "Circa il 31 per cento delle matricole proviene dall'estero, molti da aree del mondo radicalizzate", ha detto il presidente in conferenza stampa, prima di lanciare il suo affondo: "Ci diano subito gli elenchi e pongano un tetto massimo pari al 15% degli iscritti". Non una richiesta ma una imposizione, dopo il taglio dei contratti del governo federale con l'istituto, pari a 100 milioni di dollari. Nel mirino non ci sono solo le ambizioni dei singoli studenti - oltre un milione i cittadini stranieri che chiedono il visto per laurearsi in America - ma anche l'intero sistema federale, ovvero il principale hub globale della formazione universitaria, soprattutto negli ambiti di ricerca strategici, dall'ingegneria alla medicina fino all'intelligenza artificiale e nucleare.