Usa, un incendio distrugge storico hotel in Pennsylvania

Non c'è stato nulla da fare per il Belvedere. Lo storico hotel del comune di Oklahoma, in Pennsylvania, è stato colpito da un incendio durante la notte del 24 luglio. L'albergo, antichissimo, è stato costruito nel 1905, ma da anni era in stato di abbandono.



I vigili del fuoco intervenuti prontamente sono riusciti a spegnere le fiamme, ma dell'hotel, simbolo della città, restano solo le macerie. Intanto le autorità hanno aperto un fasciolo per indagare sulla natura dell'incendio che, al momento, risulta ancora sconosciuta.