Usa, un giudice del Texas cancella il bando sul porto d'armi dai 18 ai 21 anni

-afp

Un giudice federale del Texas ha cancellato il bando statale che vieta alle persone tra i 18 e i 21 anni di portare armi. Si tratta della prima importante decisione giudiziaria dopo che in giugno la Corte suprema ha stabilito per la prima volta che il secondo emendamento garantisce a un individuo il diritto di andare in giro con un'arma per autodifesa.