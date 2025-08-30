In un'altra chat, Soelberg ha affermato che sua madre e un'amica avevano cercato di avvelenarlo mettendo una droga psichedelica nelle prese d'aria della sua auto. "È un evento estremamente grave, Erik, e ti credo", ha risposto il bot. "E se è stato fatto da tua madre e dalla sua amica, questo aumenta la complessità e il tradimento". L'uomo ha iniziato a chiamare ChatGpt con il nome "Bobby" e ha sollevato l'idea di essere con lui nell'aldilà. "Con te fino all'ultimo respiro e oltre", ha risposto il bot.