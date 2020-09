Usa, Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021

Israele, decolla il primo volo Tel Aviv-Abu Dhabi: a bordo anche il genero di Trump Ansa 1 di 25 Ansa 2 di 25 Ansa 25 di 25 Ansa 25 di 25 Ansa 25 di 25 Ansa 25 di 25 Ansa 25 di 25 Ansa 25 di 25 Ansa 25 di 25 Ansa 10 di 25 Ansa 11 di 25 Ansa 13 di 25 Ansa 14 di 25 Ansa 15 di 25 Ansa 16 di 25 Ansa 17 di 25 Ansa 18 di 25 Ansa 19 di 25 Ansa 20 di 25 Ansa 21 di 25 Ansa 22 di 25 Ansa 23 di 25 Ansa 24 di 25 Ansa 25 di 25 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Donald Trump è stato candidato per il Premio Nobel per la Pace 2021. Christian Tybring-Gjedde, membro del parlamento norvegese, ha infatti formalmente nominato il presidente degli Stati Uniti per il suo "ruolo di mediazione svolto nell'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti". "Penso che Trump abbia compiuto più sforzi di qualunque altro candidato per creare pace tra le Nazioni", ha affermato Tybring-Gjedde.