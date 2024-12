Usa, Trump nomina imprenditore David Sacks come "zar per IA e criptovalute"

Il presidente eletto Usa Donald Trump ha annunciato su Truth di aver nominato l'imprenditore e investitore hi-tech sudafricano-americano David O. Sacks come "zar per l'intelligenza artificiale e le criptovalute". Sacks è partner di Craft Ventures, un fondo di capitale di rischio che ha co-fondato alla fine del 2017. In questo ruolo di recente creazione, Sacks supervisionerà tra le altre cose lo sviluppo di un quadro giuridico organico per il settore delle criptovalute. "David si concentrerà nel fare dell'America il chiaro leader globale in entrambe le aree", ha scritto il presidente eletto.