Usa, Trump firmerà legge anti-shutdown ma dichiarerà lo stato d'emergenza

Il presidente Donald Trump è pronto a firmare l'accordo bipartisan sulla sicurezza alla frontiera senza fondi per il muro col Messico per evitare un nuovo shutdown ma dichiarerà una emergenza nazionale per ottenere soldi per il muro stesso. Lo ha annunciato Mitch McConnell, leader dei repubblicani al Senato americano. L'intesa prevede 1,3 miliardi di dollari circa contro i 5,7 miliardi originariamente chiesti da Trump.