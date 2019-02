Usa, raggiunto al Congresso un accordo bipartisan anti-shutdown

IL tanto atteso accordo bipartisan è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine col Messico ed evitare un nuovo shutdown dal 15 febbraio. Lo riportano i media americani, citando fonti congressuali. Se dovesse passare, il piano stanzierebbe i fondi necessari per non fermare il governo federale. Ora resta da capire se l'intesa avrà il sostegno del presidente americano Donald Trump.

L'accordo per evitare un nuovo shutdown non parlerebbe di muro col Messico, ma prevedrebbe 1,375 miliardi di dollari per realizzare delle barriere al confine, tra cui oltre 100 chilometri di reticolato. Finora il presidente Donald Trump non ha mai arretrato sulla sua richiesta di 5,7 miliardi per costruire un muro di acciaio.