Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | "Pechino responsabile della pandemia"

Donald Trump ha firmato una legge, approvata all' unanimità dal Congresso americano, che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicano le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong e per le banche che hanno attività con loro. La decisione arriva nel giorno di scadenza dei termini . Il presidente ha poi attaccato nuovamente Pechino, ritenuto "pienamente responsabile per aver nascosto il coronavirus e averlo diffuso nel mondo".

Trump ha inoltre firmato un ordine esecutivo che mette fine al trattamento preferenziale per Hong Kong dopo la stretta cinese. Non solo: il tycoon ha annunciato anche di aver convinto molti Paese a non usare Huawei e ha citato come esempio la Gran Bretagna.

Tra i piani del numero uno della Casa Bianca c'è anche un provvedimento sull'immigrazione. La dichiarazione è giunta dopo ripetuti attacchi al suo rivale alle presidenziali Joe Biden, accusato di volere il welfare per gli immigrati clandestini e un'amnistia di massa.

Il presidente ha spiegato che il provvedimento punterà a un'immigrazione basata sul merito e sarà basato sulla recente decisione della Corte Suprema, che ha respinto il tentativo del suo governo di cancellare il Daca, il programma che tutela i Dreamer, ossia gli immigrati arrivati da minorenni al seguito di genitori clandestini.

"Non ho intenzione di parlare con Xi" - Trump non ha risparmiato parole di fuoco per il suo omologo cinese, Xi Jinping: "Non parlo con lui da molto tempo e non ho intenzione di parlarci". Il tycoon ha aggiunto che ora vede l'accordo commerciale con Pechino "in modo molto differente".