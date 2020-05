Coronavirus, Cina: "Lettera di Trump all'Oms ci infanga"

Donald Trump ha visitato una fabbrica che produce mascherine in Arizona senza indossare una protezione facciale, come aveva promesso poche ore prima di arrivare. La sua platea era formata da persone sedute con addosso la mascherina, come prescrivono le linee guida del governo e le norme dell'azienda, ricordate anche in un cartello con la scritta "Per favore indossare sempre la vostra maschera".