Coronavirus, Usa: "Cina ha nascosto gravità per fare scorte mediche"

La Cina ha tenuto nascosta la gravità del coronavirus e quanto fosse contagioso per accumulare le scorte di forniture e apparecchiature mediche necessarie. E' la convinzione della autorità americane secondo un documento del Dipartimento della Sicurezza Nazionale datato 1 maggio. Nel documento la Cina è accusata anche di non aver informato, per gran parte del mese di gennaio, l'Oms sul fatto che il virus fosse "contagioso".