Usa, Trump: "Basta sprecare tempo con impeachment truffa"

"La pazza Nancy" Pelosi "non ha alcun diritto di fermare il processo al Senato" per l'impeachment. "Questa caccia alle streghe deve finire con un processo in Senato. Basta sprecare tempo con questo impeachment truffa". Lo scrive su twitter Donald Trump, mentre alla Camera si paventa l'ipotesi di un secondo impeachment necessario nel caso in cui si scoprissero nuove prove sul fatto che il presidente ha cercato di ostacolare la giustizia.