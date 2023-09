Usa, bambina rapita e uccisa: la svolta sull'assassino dopo 51 anni grazie al Dna

Nel maggio del 2015, il tessuto recuperato dalla polizia era stato inviato alla scientifica per un'analisi più dettagliata che aveva portato a un profilo parziale attribuito a un "maschio sconosciuto". Gli ulteriori finanziamenti ottenuti per un ulteriore test del Dna nel 2019 avevano consentito nuove analisi del tessuto nel 2022. Oggi, dopo molti anni è stato trovato un profilo di Dna familiare . Il corpo del sospetto è stato riesumato ed è stato confermato che fu Williams B. Rose il responsabile della morte di Debbie Lynn Randall. Aveva 24 anni al momento del delitto e si suicidò nel 1974.

Trovato l'assassino

Gli investigatori confermarono che Rose aveva dei conoscenti che vivevano nello stesso complesso della vittima. Entrambi i genitori di Debbie Lynn sono morti senza mai aver conosciuto la verità sulla morte della loro figlia. Sua madre Juanita è morta di leucemia nel 2018 e suo padre, John, si è spento nel gennaio 2022. Il fratello della bimba uccisa, Melvin, era presente lunedì alla conferenza stampa in cui è stata annunciata la chiusura del caso. "Vorrei che mia madre fosse qui, ma so che ora è in paradiso. Finalmente è finita, vogliamo solo dire che ringraziamo tutti voi per quello che avete fatto per far sì che questo giorno si realizzasse", ha detto.