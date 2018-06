25 giugno 2018 17:15 Usa, trans chiede di andare nel bagno delle donne: il locale la manda via Charlotte Clymer ha denunciato lʼaccaduto sui social ricevendo sostegno da migliaia di utenti e le scuse dei gestori del locale

Charlotte Clymer è una transessuale che lavora come attivista e portavoce della Human Rights Campaign, in difesa della comunità Lgbt (Lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Anche per questo quando si è trovata di fronte a quello che ha definito un "palese atto di disciminazione", ha deciso di non far finta di nulla. Charlotte all'ingresso del bagno delle donne del Cuba Libre, ristorante cubano in cui stava festeggiando l'addio al nubilato di un'amica, è stata fermata da un inserviente che prima le ha chiesto un documento che attestasse il suo essere donna e poi ha chiamato il gestore del locale che, di fronte al suo rifiuto, l'ha invitata a uscire. Il giorno dopo l'attivista ha denunciato l'accaduto sui social, ottenendo il sostegno di migliaia di utenti e le scuse dei gestori del locale.

Il suo lungo post su Facebook è stato commentato centinaia di volte, mentre il suo twitter condiviso anche dal sindaco di Whashington e dalla figlia di Bill Clinton. "Ero indecisa se rendere pubblica o meno la cosa, ma poi ho pensato che dovevo farlo per tutti i membri della comunità Lgbt che non sono fortunati come me - spiega l'attivista - . Perchè sono convinta che se fosse successo a una transessuale non bianca, non così consapevole dei suoi diritti o collegata a persone che se ne occupano, come me, non avrebbe avuto il coraggio e la forza di andare avanti. E l'episodio sarebbe rimasto inosservato come sempre".



La sera dell'accaduto Charlotte e i suoi amici avevano da poco finito di ballare e divertirsi. "Volevo andare in bagno e poi tornare a casa", racconta. Ma all'ingresso della toilette per donne l'inserviente si avvicina e chiede un documento d'identità solo a lei. "Gli ho detto che era ingiusto e ridicolo e ho proseguito". Ma l'uomo, convinto fin in fondo di ciò che stava facendo, entra nel bagno affollato da molte donne e inizia a cercarla guardando sotto le porte.



"A quel punto mi sono decisa a uscire. Ero nervosissima e volevo spiegazioni", continua l'attivista che in realtà fuori la porta dei servizi trova ad aspettarla il gestore del ristorante. "Mi ha chiesto ancora una volta il documento, ribadendo che per usufruire dei bagni per donne era necessario avere qualcosa che certificase per iscritto l'appartenenza al genere femminile. Io ho provato a spiegargli che tutto ciò era contro legge, mentre loro, lui e l'inserviente, insistevano nel dire che c'era una norma a sostegno di quanto affermavano".