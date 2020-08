Usa, TikTok minaccia azione legale contro il decreto Trump

TikTok minaccia di intraprendere un'azione legale contro gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui vieta alle societa' di fare affari con la app di proprietà cinese. Lo riporta la Bbc, spiegando che la società si dice "scioccata" dal decreto di Trump, che entrerà in vigore fra 45 giorni, e afferma che "seguirà tutti i rimedi disponibili" per "assicurare che lo Stato di diritto non venga abbandonato".