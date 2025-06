Usa, sui social trumpiani voci sull'arresto del tiktoker italiano Khaby Lame: nessuna conferma

Dagli Stati Uniti rimbalzano voci sul presunto arresto, che sarebbe avvenuto a Las Vegas, dell'influencer e TikToker italo-senegalese Khaby Lame. La notizia è nata da un post su X di Bo Loudon, influencer conservatore amico di Barron Trump, figlio del presidente americano. Loudon definisce Lame "un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale". Nel post di Loudon viene fornito anche un numero di identificazione per i detenuti dell'Internal Security Agency. Al momento però non ci sono conferme ufficiali della notizia.