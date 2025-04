Usa, uno studente 17enne uccide i genitori: voleva i soldi per assassinare Donald Trump

Un mandato di perquisizione recentemente desecretato sostiene che sul telefono del sospettato c'era materiale legato a un gruppo neonazista chiamato "Order of Nine Angels" ispirato ad Adolf Hitler. Secondo il documento del tribunale, gli investigatori hanno anche scoperto scritti antisemiti in cui l'imputato avrebbe raccontato dettagliatamente i suoi piani per uccidere il presidente americano nell'ambito di un obiettivo più ampio di rovesciare il governo.