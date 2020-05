Usa, sposa l'uomo che le salvò la vita durante la sparatoria di Las Vegas del 2017

Le ha salvato la vita durante la sparatoria a Las Vegas , quando la sera del 1° ottobre 2017 il 64enne Stephen Paddock ha sparato sulla folla presente a un festival di musica country dal 32esimo piano del Mandalay Bay Hotel, uccidendo 58 persone. Ora è diventato suo marito. E' la storia di Austin Monfort e Chantal Melanson , un canadese di 29 anni e una californiana di 24. I due giovani si erano incontrati per caso in un bar 24 ore prima del festival per poi rincontrarsi nuovamente al concerto. Durante la sparatoria, Austin ha protetto la ragazza dai proiettili con il suo corpo, l'ha stretta forte a sé e l'ha guidata fuori dall’area concerti.

La storia - Il 30 settembre 2017, il giorno prima della strage, Austin e Chantal si trovavano entrambi a Las Vegas per il festival Route 91 Harvest. Si incontrarono per caso in un bar; Austin notò subito Chantal. Le chiese di ballare e, dopo un primo rifiuto, riuscì a convincere la ragazza. Ballarono per tutta la notte e si scambiarono i numeri. Si rincontrarono la sera seguente al concerto. Mentre la star country Jason Aldean concludeva il suo spettacolo, iniziò la sparatoria.

"All'inizio pensavamo fossero fuochi d'artificio", ha detto la coppia a People. "L’obiettivo era diventato sopravvivere, nella speranza che intervenisse la polizia a fermare tutto", ha spiegato Austin, aggiungendo di aver avuto subito l'istinto di proteggere la ragazza. "Mi sentivo responsabile. Non potevo pensare solo a me stesso", ha detto. Così l'ha protetta dai proiettili e guidata fuori dall’area concerti.

"Mi sentivo al sicuro con lui, non volevo smettere di stargli vicino, mi ha salvato la vita", ha detto Chantal. Una volta salvi, presero un taxi e rimasero insieme tutta la notte per poi separarsi la mattina dopo e tornare nelle proprie case. Da allora, però, non smisero di scriversi finché si innamorarono.

Qualche mese fa si sono sposati e ora vivono insieme in California.