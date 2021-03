Usa, spari in un supermercato in Colorado: diversi morti | La polizia: "Restate in casa"

Almeno sei persone, tra cui un poliziotto, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta all'interno di un supermercato a Boulder , in Colorado. Le immagini trasmesse da alcuni media locali hanno mostrato un uomo bianco in pantaloncini e senza maglietta ammanettato dalla polizia: sembrava avere sangue sul braccio e sulla gamba destra. Gli agenti hanno ordinato ai cittadini di "restare in casa" per la possibile presenza di "un uomo armato ".

Sul posto sono intervenuti molti agenti e anche uomini dell'Fbi. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state soccorse da sei autoambulanze accorse al supermercato King Soopers.

Un testimone ha raccontato di aver sentito gli spari e di aver visto tre persone sdraiate a faccia in giù, due nel parcheggio e una vicino alla porta, di cui non "era in grado di dire se stessero respirando". Altre persone presenti sulla scena hanno condiviso video che mostrano gli agenti che ordinano al sospetto di uscire dal negozio con le mani alzate e arrendersi. Nel filmato si sentono anche quelli che sembrano due colpi di arma da fuoco.

Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito della segnalazione di una persona ferita a colpi d'arma da fuoco nel parcheggio del supermercato, spiegando che il sospetto - che sarebbe stato armato di una pistola a canna lunga - avrebbe poi aperto il fuoco sugli agenti.

"Hanno sparato a una donna" - Un altro testimone ha riferito che suo genero, sua figlia e i suoi nipoti erano andati in farmacia per farsi somministrare il vaccino anti-Covid quando hanno visto il sospetto tiratore "sparare alla donna di fronte a loro" e si sono rifugiati in un guardaroba, dove sono rimasti per oltre un'ora.