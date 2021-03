Usa, 3 sparatorie ad Atlanta: 7 morti, tra cui 4 donne asiatiche

Sette vittime, di cui quattro sarebbero donne asiatiche. E' il bilancio di tre diverse sparatorie avvenute in altrettanti centri per massaggi nella stessa aerea periferica di Atlanta , in Georgia . Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer è stato arrestato. Si tratta del 21enne Robert Long. Di recente negli Stati Uniti sono aumentati i reati d'odio contro gli asiatici.

La polizia di Atlanta ha riferito di aver risposto a una chiamata per rapina alla spa "Gold Massage" in Piedmont Road. Qui gli agenti hanno trovato tre persone morte. In seguito nella spa "Aroma Therapy", situata dall'altra parte della strada, hanno trovato un'altra persona morta. Le quattro vittime sarebbero donne asiatiche. Le autorità non hanno specificato se fossero dipendenti o clienti delle terme.

Almeno tre persone, inoltre, sono state uccise e due ferite in una sparatoria avvenuta in una sala massaggi ad Acworth, a circa 30 miglia a nord-ovest del centro di Atlanta.